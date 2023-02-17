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Порошенко предложил Европе закрыть для России Суэцкий канал

1:57
Экономика

Бывший президент Украины Пётр Порошенко предложил заблокировать перевозку российских грузов через Суэцкий канал. Кроме того, он предлагает перекрыть южную ветку нефтепровода "Дружба".

Порошенко предложил Европе закрыть для России Суэцкий канал

"Суэцкий канал также должен быть закрыт для российских грузов. Это добавит еще от трёх до четырех недель для того, чтобы танкер добрался из западных портов России до Индии и Китая, крупных потребителей российских нефти и газа. Чем длиннее эти маршруты, тем больше транспортные расходы, тем больше потери России… Необходимо также закрыть южную ветку нефтепровода "Дружба", имеющего огромное значение для Москвы", — цитирует РИА "Новости" статью Порошенко, написанную для американского издания Newsweek.

По его словам, Украина "готова принять потери в доходах" при закрытии южной ветки нефтепровода "Дружба", проходящего по украинской территории.

Кроме того, экс-президент призвал другие страны пресечь деятельность якобы имеющего место теневого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, а также сдерживать поставки сжиженного природного газа из России и поставлять Украине больше вооружения.

Порошенко считает, что если все эти предложения будут внесены в новые пакеты санкций Евросоюза, то они окажут значительное влияние к концу третьего квартала 2023 года.

Отметим, что Суэцкий канал расположен в Египте, так что не совсем понятно, какое отношение к нему имеет Евросоюз.

Также следует обратить внимание, что Украина сама не перекрывает транзит нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает, например, в Венгрию.

При этом в ЕС не вводили эмбарго на поставки нефти из России по трубопроводам, распространяется оно на поставки нефти морским путём.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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