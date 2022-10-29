Коридор Север-Юг может стать безопасной заменой Суэцкому каналу, заявил в пятницу вице-премьер России Андрей Белоусов, добавив, что он ожидает, что объем российских грузов по этому маршруту удвоится к 2030 году.
Выступая на Евразийском экономическом форуме, Белоусов отметил, что Международный транспортный коридор Север-Юг (МТК) и другие альтернативные маршруты приобретают все большее значение в связи с "глобальным смещением мировых рынков” в сторону Китая, Юго-Восточной Азии и Персидского залива.
По словам вице-премьера, существующая транспортная инфраструктура, которая исторически была ориентирована на "горизонт Восток-Запад, перестает соответствовать глобальным тенденциям”, в то время как "маршрут Север-Юг может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу”.
Российский чиновник напомнил, что сейчас Суэцкий канал — единственная глубоководная торговая артерия, соединяющая Европу и Азию, и такая "монополистичность” создает риски для мировой экономики. Последний пример:
МТК представляет собой 7200-километровую многорежимную транзитную систему, которая соединяет морские, железнодорожные и автомобильные маршруты для перемещения грузов между Индией, Ираном, Азербайджаном, Россией, Центральной Азией и Европой.
По словам Белоусова, в целях создания новых логистических цепочек и обеспечения жизнеспособности маршрута Россия предложила создать международного оператора для коридора Север-Юг вместе с Ираном и Азербайджаном.
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