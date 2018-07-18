СМИ: повышение НДС ударит по каждому россиянину

Законопроект о повышении НДС с 18 до 20% принят Госдумой во втором чтении. Как ранее сообщалось, такой вариант пополнения казны (речь идет о 620 млрд рублей) — наименее болезненный для бизнеса и малообеспеченных слоев населения. Однако дело обстоит не совсем так.

Фото: Fotodom. ru

Как пишет gazeta. ru, на деле интересы малообеспеченных также окажутся затронуты. Хотя, по утверждению сторонников повышения НДС, для них сохранятся льготы в 10% НДС на ряд социально значимых товаров (продукты питания, товары для детей, медицинские услуги и жизненно важные лекарства), дело в том, что под нынешнюю ставку НДС 18% подпадает примерно 70% потребительской корзины россиян, часть которой необходима и этой, уязвимой категории населения.

По разным оценкам, повышение ставки НДС неизбежно повлечет за собой рост цен на товары, прежде всего, продовольственные и лекарственные, в размере от одного до нескольких процентов.

И это все, не учитывая возможных тягот от очередных антироссийских санкций, отсутствие которых (санкций) никто гарантировать не может, даже, наоборот, итоги прошедшего в Хельсинки саммита Трампа и Путина говорят сами за себя.

При этом, как пишет издание, инфляционные ожидания уже заставили ЦБ отложить снижение ключевой ставки, оставив ее на текущем уровне 7,25%. Соответственно, не стоит ждать в скором будущем облегчения условий кредитования, которые и так "душат многие попытки ускорить экономический рост в стране".

Ударит повышение НДС и по малому и среднему бизнесу, которому придется уступать свою долю рынка крупным компаниям, имеющим свою логистику и сбыт. Что, в свою очередь, являясь фактором снижения конкуренции на рынке, станет поводом "для повышения цен".

По информации издания, для разных отраслей экономики аналитики прогнозируют разной силы "ценовой удар" от повышения НДС. Наибольшая нагрузка придется на строительство и машиностроение — 5,5-6,6%. Для туристической отрасли — примерно в 5%. Что касается рынка жилья, здесь сыграют роль сразу несколько факторов: само повышение НДС, запрет долевого строительства и, наконец, сохранение ключевой ставки ЦБ на нынешнем относительно высоком уровне, что, в свою очередь, "будет мешать снижать ставки по ипотеке до поставленных президентом уровней на фоне отсутствия масштабных программ льготного ипотечного кредитования".

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