Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СМИ: повышение НДС ударит по каждому россиянину

Экономика

Законопроект о повышении НДС с 18 до 20% принят Госдумой во втором чтении. Как ранее сообщалось, такой вариант пополнения казны (речь идет о 620 млрд рублей) — наименее болезненный для бизнеса и малообеспеченных слоев населения. Однако дело обстоит не совсем так.

СМИ: повышение НДС ударит по каждому россиянину. 389722.jpeg
Фото: Fotodom. ru

Как пишет gazeta. ru, на деле интересы малообеспеченных также окажутся затронуты. Хотя, по утверждению сторонников повышения НДС, для них сохранятся льготы в 10% НДС на ряд социально значимых товаров (продукты питания, товары для детей, медицинские услуги и жизненно важные лекарства), дело в том, что под нынешнюю ставку НДС 18% подпадает примерно 70% потребительской корзины россиян, часть которой необходима и этой, уязвимой категории населения.

По разным оценкам, повышение ставки НДС неизбежно повлечет за собой рост цен на товары, прежде всего, продовольственные и лекарственные, в размере от одного до нескольких процентов.

И это все, не учитывая возможных тягот от очередных антироссийских санкций, отсутствие которых (санкций) никто гарантировать не может, даже, наоборот, итоги прошедшего в Хельсинки саммита Трампа и Путина говорят сами за себя.

При этом, как пишет издание, инфляционные ожидания уже заставили ЦБ отложить снижение ключевой ставки, оставив ее на текущем уровне 7,25%. Соответственно, не стоит ждать в скором будущем облегчения условий кредитования, которые и так "душат многие попытки ускорить экономический рост в стране".

Ударит повышение НДС и по малому и среднему бизнесу, которому придется уступать свою долю рынка крупным компаниям, имеющим свою логистику и сбыт. Что, в свою очередь, являясь фактором снижения конкуренции на рынке, станет поводом "для повышения цен".

По информации издания, для разных отраслей экономики аналитики прогнозируют разной силы "ценовой удар" от повышения НДС. Наибольшая нагрузка придется на строительство и машиностроение — 5,5-6,6%. Для туристической отрасли — примерно в 5%. Что касается рынка жилья, здесь сыграют роль сразу несколько факторов: само повышение НДС, запрет долевого строительства и, наконец, сохранение ключевой ставки ЦБ на нынешнем относительно высоком уровне, что, в свою очередь, "будет мешать снижать ставки по ипотеке до поставленных президентом уровней на фоне отсутствия масштабных программ льготного ипотечного кредитования".

Читайте также:

Сюрприз от Минсельхоза: за что ещё мы будем платить больше 

Всё: льготный НДС на часть продуктов хотят отменить 

Власть проговорилась, куда пойдут деньги от повышения НДС 

Врач Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы ндс цены налог экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Теория Потребления
Документальное кино со вкусом
Выборы
После драки: оппозиция начала слом системы. Кому-то интересно?
Здравоохранение
Витамины от стресса и окружающей среды
Читательский топ
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Новости Все >
Путин приказал сделать космос российским
Студент в США шел на работу всю ночь. За это начальство его наградило
СМИ: повышение НДС ударит по каждому россиянину
Российские военные со стрельбой попросили прощения у армян
Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать
Психологи: мозг способен выдумывать прошлое
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки

Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.

Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Мир
Мэй "прогнулась" по российскому вопросу
Происшествия
СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"

Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.

СМИ: Русский фанат убил украинца за "Слава Украине!"
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Мир
ОПРОВЕРГНУТО: СМИ Финляндии требуют от Путина вернуть Выборг
Украина
Украинцы боятся выходить из дома и готовятся к бойне
Происшествия
Белорусы объявили "палачом" Александра Суворова
Происшествия
Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать

"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.

Слава Богу, туристы уехали: стадионы ЧМ-2018 начало смывать
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Путина просят снизить срок беременности до семи месяцев
Общество
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Общество
Жителей регионов будут судить за призывы к революции в мессенджерах
Игорь Буккер Тайна острова Роанок: история на крови Игорь Буккер Любовь Степушова Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги Любовь Степушова Руслан Веснянко Украинцы массово покидают родину Руслан Веснянко
Комментарии
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
СМИ: повышение НДС ударит по каждому россиянину
Врач "скорой" поверил в высшие силы и бросил пациентку умирать
Царь горки: битва началась, пленных не будет
Секрет Набиуллиной: где выведенные из США деньги
Украинцы массово покидают родину
Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго
ПИК открывает продажи в «Жулебино парк»
Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным
Корейцы запретили поднимать русский крейсер "с несметными запасами золота"
Украинцы массово покидают родину
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
"Они хотели бокса": Трамп объяснил критику после переговоров с Путиным
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Украина потребовала от Трампа покаяться за встречу с Путиным
Глава Минфина: пенсионеры живут слишком долго
Погибшая от "Новичка" женщина приняла его за духи
США и Канада
Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон

Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.

Дело Браудера может утопить Хиллари Клинтон
Турция двинется от США, но не к России
Ближний Восток
Турция двинется от США, но не к России
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
Мир
Все реакции: Трампа хотят уничтожить за сговор с Путиным
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Мир
За что арестовали Марию Бутину и что с ней сделают
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Мир
Сенсационные подробности встречи Путина и Трампа в Хельсинки
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Евросоюз
России опять пообещали отмену санкций. Когда это закончится?
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Бывший СССР
Тревога в ОДКБ: талибы готовят вторжение в Таджикистан?
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Мир
Трамп хочет разменять Украину на Сирию?
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Мир
Путин и Трамп могут отложить Апокалипсис
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
Мир
Новые подтверждения: США готовились поставить в Крыму флот НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался