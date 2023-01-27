Январские счета за ЖКХ шокировали россиян — вместо обещанного роста монопольных тарифов на 9% суммы рванули вверх сразу на 30-40%. Жители ряда регионов РФ начали сбор подписей под коммунальными петициями — сообщает "Независимая газета".
Многие платёжки за декабрь значительно превышают обещанный уровень повышения оплаты услуг ЖКХ — они "пробили потолок". Тарифы на электричество для бизнеса в 21 регионе страны выросли на 10-20%, обойдя предельный уровень индексации, пишут в проекте "Управдом".
Люди пытаются оспорить эти суммы:
Жители Оренбурга, Челябинска, Орловской области, Иванова недоумевают, как декабрьские платёжки в 1500 рублей превратились при том же объёме услуг в 4300 рублей.
Напомним, правительство РФ объявило о переносе индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Впервые тогда прозвучала цифра в 9%. Как это выглядит на практике, россияне узнали в январе.
По словам эксперта Минстроя, тарифы могли действительно подорожать в приемлемых пределах, а рост сумм в платёжках мог быть обусловлен сильными холодами в декабре, плюс свою деструктивную роль могли сыграть ресурсоснабжающие и управляющие компании.
К тому же, чиновники на местах переоценили способность населения платить по возросшим тарифам. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в ряде регионов тарифы безбожно завышены, и обязала снизить их после проверок.
Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что в этом временном отрезке власти меняют тип оплаты теплоресурсов с равномерного в течение календарного года на оплату по фактическим затратам, отсюда и все беды. Неравномерность оплаты такого типа россиянам не очевидна, и большая сумма сразу может шокировать.
Так что, в отрасли давно нужно наводить порядок, но не за счёт самих людей, которым сейчас и так нелегко. Требуется модернизация ЖКХ (программа с финансированием в 440 млрд на 2023 год). Программа 2023-2024 годов предусматривает замену не менее 8 тыс. км инженерных сетей и более 100 объектов. Также должна быть снижена аварийность ЖКХ и улучшено качество предлагаемых услуг.
Стартовать придётся из глубокого минуса: на сегодняшний день из-за изношенности сетей ежемесячно на объектах ЖКХ происходит в среднем 6 тыс. происшествий, часто с гибелью людей. В России уровень износа коммунальных сетей критически высок, и обновляются они крайне низкими темпами.
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