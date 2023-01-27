Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Командир "Ахмата" Алаудинов: момент оперативного окружения Артёмовска близок
РИА Новости: певица Юта заявила о благодарности к идущим в Россию жителям ДНР
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за весеннего наступления Путина
Режиссёр Карен Шахназаров: Охота на сбежавших из РФ артистов приведёт к расколу общества
Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО
Британский полковник Кемп: армия РФ добьётся успеха на востоке Украины и в Донбассе
Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву на молодую певицу Клаву Коку в "Давай поженимся!"
С Калининградской детской больницы взыскали 4,5 млн за смерть подростка
В Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране

НГ: экстренное повышение тарифов "пробило потолок"

Экономика

Январские счета за ЖКХ шокировали россиян — вместо обещанного роста монопольных тарифов на 9% суммы рванули вверх сразу на 30-40%. Жители ряда регионов РФ начали сбор подписей под коммунальными петициями — сообщает "Независимая газета".

НГ: экстренное повышение тарифов "пробило потолок"

Многие платёжки за декабрь значительно превышают обещанный уровень повышения оплаты услуг ЖКХ — они "пробили потолок". Тарифы на электричество для бизнеса в 21 регионе страны выросли на 10-20%, обойдя предельный уровень индексации, пишут в проекте "Управдом".

Люди пытаются оспорить эти суммы:

  • в Набережных Челнах подписаны петиции,
  • в Алтайском крае жители Бийска протестуют против повышения тарифов ЖКХ,
  • в Санкт-Петербурге жители спорят с властями в соцсетях.

Жители Оренбурга, Челябинска, Орловской области, Иванова недоумевают, как декабрьские платёжки в 1500 рублей превратились при том же объёме услуг в 4300 рублей.

Напомним, правительство РФ объявило о переносе индексации тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Впервые тогда прозвучала цифра в 9%. Как это выглядит на практике, россияне узнали в январе.

По словам эксперта Минстроя, тарифы могли действительно подорожать в приемлемых пределах, а рост сумм в платёжках мог быть обусловлен сильными холодами в декабре, плюс свою деструктивную роль могли сыграть ресурсоснабжающие и управляющие компании.

К тому же, чиновники на местах переоценили способность населения платить по возросшим тарифам. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что в ряде регионов тарифы безбожно завышены, и обязала снизить их после проверок.

Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что в этом временном отрезке власти меняют тип оплаты теплоресурсов с равномерного в течение календарного года на оплату по фактическим затратам, отсюда и все беды. Неравномерность оплаты такого типа россиянам не очевидна, и большая сумма сразу может шокировать.

Так что, в отрасли давно нужно наводить порядок, но не за счёт самих людей, которым сейчас и так нелегко. Требуется модернизация ЖКХ (программа с финансированием в 440 млрд на 2023 год). Программа 2023-2024 годов предусматривает замену не менее 8 тыс. км инженерных сетей и более 100 объектов. Также должна быть снижена аварийность ЖКХ и улучшено качество предлагаемых услуг.

Стартовать придётся из глубокого минуса: на сегодняшний день из-за изношенности сетей ежемесячно на объектах ЖКХ происходит в среднем 6 тыс. происшествий, часто с гибелью людей. В России уровень износа коммунальных сетей критически высок, и обновляются они крайне низкими темпами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву

Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.

Весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Яцек Ростовский: у Польши был план поддержки вхождения Украины в состав России
Депутат Шеремет призвал изменить статус СВО из-за поставок западных танков Украине
РИА Новости: вторая Украина — НАТО открывает новый фронт против России в Молдавии
Знак зодиака 27 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Западные танки могут быть источником радиации Андрей Николаев Брат рейхсмаршала авиации Геринга пополнил Список Шиндлера Сергей Лебедев
Merkur: поставки танков Leopard обернутся "логистическим кошмаром" для Украины
Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25
Последние материалы
Bloomberg: конфликт на Украине затянется на годы из-за весеннего наступления Путина
Режиссёр Карен Шахназаров: Охота на сбежавших из РФ артистов приведёт к расколу общества
Чемезов создал надежный тыл по производству боеприпасов для СВО
Британский полковник Кемп: армия РФ добьётся успеха на востоке Украины и в Донбассе
Роза Сябитова предложила заменить Ларису Гузееву на молодую певицу Клаву Коку в "Давай поженимся!"
Нежелательная "Медуза": краткая история пути к "успеху"
Политолог: от новой власти Украины зависит легитимизация решений, которые уже приняты
С Калининградской детской больницы взыскали 4,5 млн за смерть подростка
В Сети появились кадры нападения на посольство Азербайджана в Тегеране
Кимаковский: ВСУ пробуют контратаковать на окраине Угледара, но их накрывает артиллерия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников