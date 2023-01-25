Политик Грош: отказ Австрии от дешёвого газа из РФ займёт годы, а смысла в этом нет

Вена уже больше пяти десятилетий ориентирована на дешёвый газ из России и не видит смысла отказываться от него, сообщил австрийский политик, бывший кандидат в президенты страны Геральд Грош.

По его словам, Австрии понадобилось бы много средств налогоплательщиков для поиска новых поставщиков голубого топлива.

"Мыло смысла в том, чтобы обходиться без дешёвого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже", — отметил политик в беседе с РИА Новости.

Как пояснил Грош, граждане Австрии вряд ли готовы предоставить руководству страны свои сбережения для мошеннических действий "с моральными ярлыками".

Ранее австрийский политик заявил, что Евросоюз на фоне украинского конфликта превратился в "полезного идиота" для американского руководства. Он подчеркнул: США выигрывают от продолжения боевых действий, ведь их военная промышленность получает огромную прибыль.