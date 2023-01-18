Финаналитик Антонов: ЕС будет демонстративно покупать газ по любой цене

США сделали Евросоюзу, казалось бы, выгодное предложение по поставкам природного газа, однако, план Вашингтона не идеален, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По словам эксперта, Штаты предложили поставлять голубое топливо по цене 380 долларов за тысячу кубометров, что на фоне текущей стоимости газа очень заманчиво. Однако Вашингтон настаивает на заключении долгосрочных контрактов.

"Штаты готовы поставлять СПГ по такой цене, но для начала нужно заключить контракты, чтобы начать строить СПГ — заводы и логистику, — пояснил Антонов в беседе с ФАН. — Накануне газ в Европе упал до 600 долларов за тысячу кубометров. 380 долларов за тысячу кубометров отличная цена для долгосрочных контрактов. Только кто их будет заключать? ЕС отказалась заключать долгосрочные контракты на газ с Россией из-за развития зелёной энергии".

Как подчеркнул Антонов, сейчас европейцы готовы закупать газ "по любым ценам", чтобы продемонстрировать, что ЕС способен обойтись без поставок из России.

Вашингтон вряд ли готов вкладывать огромные деньги в логистику и производство в случае, если Евросоюз не будет связан долгосрочными обязательствами и в любой момент может вернуться к альтернативным поставщикам.

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