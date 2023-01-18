Anadolu: Анкара ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба

Анкара ускоренными темпами готовит инфраструктуру под международный газовый хаб, сообщили турецкие аналитики.

По данным обозревателей, в Средиземное море вошла третья по счёту плавучая регазификационная установка.

"Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб, — передаёт агентство Anadolu. — Плавучая установка будет задействована на терминале СПГ компании BOTAŞ в заливе Сарос в Эгейском море у европейского побережья Турции".

Известно, что регазификационная установка сейчас находится в водах Египта. Судно рассчитано на 180 тысяч кубометров сжиженного природного газа.

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