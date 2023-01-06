Минэкономики: ВВП Украины в 2022 году стал худшим в истории страны

Показатели внутреннего валового продукта за 2022 год побили все антирекорды с момента существования Украины как государства.

По данным Минэкономики Незалежной, ВВП сократился на 30,4 процента.

"Падение ВВП по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% (±2). Это является объективно худшим результатом за время независимости", — сообщили в экономическом ведомстве Украины.

Однако, как отметили аналитики, якобы эксперты ожидали ещё большего провала ВВП на уровне 40 процентов.

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