Экономист об ослаблении санкций на удобрения РФ: зависят их собственные урожаи

Экономист Василий Узун в беседе c Pravda.Ru прокомментировал решение ЕС ослабить санкции против шести бизнесменов РФ, связанных со сферой удобрений.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор Василий Узун объяснил, что прямых санкций на вывоз удобрений в недружественные страны нет, равно как и нет запрета на вывоз в дружественные страны.

"Есть запрет на корабли, которые возят, запрет на вход в порты недружественных стран, запреты на проезды и много всего. Есть запреты на страховку. Отказываются британцы, главные в этом деле, страховать эти перевозки. Есть запреты на движение денег. То есть, есть много косвенных запретов, которые мешают торговать удобрениями, возить", — объяснил экономист.

Он отметил, что данный объём удобрений мог бы дать зерна больше, чем весь российский экспорт.

Узун назвал послабление санкций важной мерой, однако, по его словам, кардинально эту ситуацию не поменяет.

"Потому что на корабли был запрет просто, на корабли российской регистрации. И на запреты страховки, заключённые с участием российских компаний", — сказал экономист.

Василий Узун уверен, что Запад заинтересован в покупке российских удобрений.

"Они большие объёмы покупали. И для них самих это важно, чтобы эта продукция дошла до них, потому что от этого зависят их собственные урожаи и собственное обеспечение продукцией сельского хозяйства. Так что для них это тоже выгодно", — объяснил эксперт.

Ранее сообщалось, что Казахстан заблокировал масштабные поставки зерна из России в страны Центральной Азии и транзит в Китай.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.