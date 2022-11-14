Российский зерновой союз: Казахстан блокирует поставки из России

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что Казахстан фактически заблокировал масштабные поставки из России в страны Центральной Азии и транзит в Китай.

Накануне стало известно, что ОАО РЖД предложили Казахстану снизить цены на перевозки зерна по территории республики. На данный момент маршрут через страну для России является невыгодным с экономической точки зрения. Обращение от компании к властям Казахстана было направлено ещё в сентябре.

Поставки зерна из России осложнены санкциями, так что маршрут через Казахстан имеет большое значение. По словам Александра Корбута, у Казахстана в сложившейся ситуации есть конкурентные преимущества, которые позволяют ему перепродавать российское зерно.

"Фактически для России масштабные поставки в страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай через Казахстан, что даёт конкурентные преимущества Казахстану и позволяет ему вести реэкспорт российского зерна", — сказал Корбут.

Впрочем, сельхозпроизводители в самом Казахстане также жалуются на резкий рост стоимости перевозки зерна. Одна из вероятных причин — отложенный спрос. Дело в том, что в Казахстане вводили квоты на экспорт зерна, но некоторое время назад их отменили.

И в результате экспортёры постарались удовлетворить спрос в соседних странах, однако железнодорожная сеть Казахстана оказалась к этому не готова. Ажиотажный спрос на зерновозы и на услуги железнодорожников также привел и к резкому росту стоимости перевозок. То есть, судя по этим данным, рост стоимости железнодорожных тарифов затронул и казахстанских экспортёров.

Соответственно, в Казахстане вполне могут указать на эту причину. А ещё на то, что стараются, в первую очередь, удовлетворить заявки своих компаний-экспортёров.

А в России, тем временем, могут значительно увеличить квоты на вывоз зерна в 2023 году. Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию поддержала предложение Минсельхоза РФ по увеличению квоты до 25,5 млн тонн. Для сравнения, в нынешнем году квота составляла 11 млн тонн.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила в своём Telegram-канале, что в России в этом году собран рекордный урожай зерновых, более 150 млн тонн.

Напомним, что одним из условий зерновой сделки по вывозу сельхозпродукции из Украины было снятие ограничений на экспорт из России. Значительную часть продукции отечественные компании экспортируют через черноморские порты.

По факту же, это условие не выполняется. То есть, один из основных маршрутов если и задействован, то в очень незначительной степени. Соответственно, все маршруты по вывозу сельхозпродукции и удобрений имеют для нашей страны большое значение. И проблемы на них весьма негативно отражаются на объёмах экспорта.

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