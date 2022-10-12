Представители Казахстана ведут переговоры с Москвой по вопросам, связанным с миграцией населения.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД республики, дипломаты работают со всеми российскими ведомствами и организациями, которые отвечают за порядок пересечения границы.
"Основные вопросы в этой сфере урегулированы", — подчеркнули в Министерстве иностранных дел Казахстана.
Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев заявил, что в последнее время большое количество граждан РФ въезжает на территорию государства.
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По словам доктора военных наук, все высокоточные удары наносились в "предупредительном" порядке.