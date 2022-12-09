Экономист Ордов о перспективах 2023 года: шок перехода на новые рынки

Экономист Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал слова Владимира Путина о тенденции к снижению инфляции в России.

Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов рассказал, что прогнозы Центрального банка и Министерства финансов сошлись в районе 5-6% по итогу года. Он отметил, что сейчас, в конце этого года, показатель составляет от 12% до 14%.

Ордов считает, что снижение инфляции будет не плавным, что, по его мнению, связано "с шоком перехода на новые рынки". Он не исключает, что произойдёт и рецессия европейской и американской экономики.

Экономист объяснил, как эти процессы отразятся на россиянах.

"В последние годы у нас рост доходов был крайне низкий, либо вообще какие-то периоды сопровождались спадом реальных доходов населения. Мы понимаем, что инфляция в условиях отсутствия ожидания такого роста экономического могло бы привести к продолжению этого тренда на снижение и даже могло ускориться снижение реальных доходов россиян", — выразил своё мнение эксперт.

Он отметил, что торможение инфляции выступает в роли некого стабилизатора. Он обратил внимание на дефицит в стране рабочих рук. Отметил он и социальную политику государства.

"На фоне низкой инфляции это всё вполне может привести либо ко второй половине следующего года, либо уже в 2024 году к росту реальных доходов населения. Инфляцию классики традиционно называют "налогом на бедных". Чем меньше инфляция, тем, по сути, меньше этот финансово-экономический налог", — объяснил Ордов.

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