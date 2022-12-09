Экономист Ведута: новогодний стол реально накрыть на тысячу рублей

По мнению экономиста Елены Ведуты, нет ничего невозможного в том, чтобы накрыть новогодний стол на одну тысячу рублей, если речь идёт о паре. Если же за праздничным столом соберётся семья из четырёх человек, блюда новогоднего стола при разумной экономии могут обойтись в две тысячи рублей.

Эксперт считает, что стоимость новогоднего угощения можно снизить, если задаться такой целью и проявить творческий подход.

"Можно купить игристое вино где-то за 300 рублей. А если делать "оливье" из недорогих продуктов, рублей 200 всего затратите. Плюс нарезка из колбасы и сыра — добавляем еще 300 рублей. Селедка под шубой — допустим, еще 150 рублей", — рассказала Ведута в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Это стоимость новогодних блюд на двоих, уточнила экономист. Если же в семье четыре человека, эти цифры нужно умножать на два.

При этом Ведута признала, что продукты питания в магазинах стали намного дороже. Основываясь на своём опыте, экономист подсчитала, что потребительская корзина в РФ значительно подорожала.

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