Юрист Хаминский: ювелирная отрасль России не выживет с новыми налогами

Если будет принято решение отменить упрощённую систему налогообложения для ювелирной отрасли, многие предприятия в этом секторе экономики просто исчезнут, уверен юрист Александр Хаминский.

Он отметил, что малым и средним предприятиям понадобится нанимать бухгалтеров и управленцев, а также вырастет сама сумма ежегодного налога.

По мнению авторов закона, нововведения помогут увеличить поступления в бюджет на 20-30 млрд рублей в год, но только с помощью контроля за исполнением существующих схем налогообложения можно собрать в десятки раз больше денег, уточнил Хаминский в интервью изданию NEWS.ru.

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