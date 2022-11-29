Россиянам напомнили об уплате имущественного налога: срок до 1 декабря

Срок уплаты налога на имущество истекает 1 декабря, напомнил президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков", соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков.

По словам эксперта, рассчитать сумму, которую должен оплатить гражданин можно исходя из кадастровой стоимости недвижимости. Так, действующие налоговые ставки распределились следующим образом:

"0,1 процента от жилой недвижимости или гаража, 0,5 процента от стоимости всего остального и 2 процента, если объект дороже 300 млн рублей, — цитирует эксперта RT. — Кроме того, надо помнить, что льготы по налогу на имущество имеют многодетные семьи, военнослужащие, инвалиды, предпенсионеры и пенсионеры и ещё ряд категорий граждан".

Кулаков подчеркнул, что гражданам, которым положены льготы, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, так как их не начисляют автоматически. Кроме того, преференции не распространяются на всё имущество, а только на одно, к примеру, квартиру или гараж, что должен указать заявитель.

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