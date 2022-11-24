ЦБ: курс доллара на 25 ноября понизился до 60,39 рубля

Центральный банк (ЦБ) установил официальные курсы доллара и евро на 25 ноября 2022 года.

Официальный курс доллар — 60,3866 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара понизился на 11,77 копейки (60,5043 рубля на 24 ноября).

Цена за один евро составляет 62,7814 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс повышен на 49,64 копейки (62,2850 рубля на 24 ноября).