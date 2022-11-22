WSJ: китайский цифровой юань угрожает господству доллара США

Американский доллар находится под угрозой из-за роста влияния китайского цифрового юаня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам обозревателя издания Кевина Уорша, нацвалюта КНР может подорвать гегемонию США на мировой арене. Он порекомендовал администрации американского президента Джо Байдена оперативно отреагировать на появление цифрового юаня.

"Политическому руководству США стоит внимательно отнестись к ситуации и в ответ разработать усиленную форму доллара", — считает журналист.

Кроме того, он призвал официальный Вашингтон приступить к созданию цифровой национальной валюты для продолжения конкуренции с Китаем. Обозреватель убеждён: такой формат доллара позволит Штатам сохранить лидерские позиции в международной экономической системе.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев заявил, что юань в дальнейшем может заменить такие "токсичные валюты", как доллар и евро.