Замглавы Минфина РФ: китайский юань — одна из главных альтернатив доллару и евро

Китайский юань в дальнейшем сможет заменить такие "токсичные" валюты, как доллар и евро. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.

В беседе с РБК он отметил, что на финансовом рынке наблюдается процесс девалютизации. По его словам, власти РФ рассматривают нацвалюты Китая, Индии и ОАЭ как альтернативы доллару и евро.

"Юань — валюта, на которую сейчас все смотрят в первую очередь", — подчеркнул Моисеев.