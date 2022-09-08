Китайский юань в дальнейшем сможет заменить такие "токсичные" валюты, как доллар и евро. Об этом заявил замглавы Минфина России Алексей Моисеев.
В беседе с РБК он отметил, что на финансовом рынке наблюдается процесс девалютизации. По его словам, власти РФ рассматривают нацвалюты Китая, Индии и ОАЭ как альтернативы доллару и евро.
"Юань — валюта, на которую сейчас все смотрят в первую очередь", — подчеркнул Моисеев.
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