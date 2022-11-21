Управляющего директор Bergen Engines Йон Эрик Рева заявил, что продолжит норвежская компания поставки компонентов турбин в Россию, которые необходимы для ремонта агрегатов, использующихся в газопроводах.
"Решение было принято после консультации с нашими владельцами в Великобритании. Речь идёт о контрактах, которые были подписаны несколько лет назад", — приводит его слова газета Bergens Tidende.
Ранее посол России Олег Степанов заявил, что призывы "Канадского украинского конгресса"* удержать турбины для "Северного потока" абсурдны.
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