В 2023 году в России может подорожать ряд товаров, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.
Так, по мнению экономиста, стоит ожидать увеличение стоимости:
Кроме того, может подорожать шампанское.
"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — пояснила Долгова "Прайму".
Значительно может подняться в цене и кофе из-за неурожайного года, резюмировала экономист.
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