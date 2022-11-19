Экономист Долгова: после Нового года в РФ подорожает ряд товаров

В 2023 году в России может подорожать ряд товаров, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Так, по мнению экономиста, стоит ожидать увеличение стоимости:

алкоголь,

парфюм,

табачная продукция,

легковые авто и мотоциклы;

бензин и дизельное топливо,

пассажироперевозки.

Кроме того, может подорожать шампанское.

"Если будет принят закон о введении с 1 января 2023 года акциза на сахаросодержащие газированные напитки (с долей алкоголя более 1,2 процента) в размере семи рублей за литр напитка, то цены на них также возрастут", — пояснила Долгова "Прайму".

Значительно может подняться в цене и кофе из-за неурожайного года, резюмировала экономист.