Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об основных страхах граждан РФ. По данным директора организации, в основном жители нашей страны обеспокоены безработицей и подорожанием продуктов.
"Люди боятся, что придётся искать аналоги привычным товарам, которые исчезают", — отметил глава ВЦИОМ, передают "Известия".
По словам Фёдорова, россияне волнуются из-за возможного роста уровня преступности. Вместе с этим глава центра сообщил, что 20-25% граждан РФ переживают по поводу изоляции. Речь идёт о жителях мегаполисов, сотрудниках международных корпораций, молодых людях и высокообразованных личностях, добавил руководитель ВЦИОМ.
Ранее специалисты организации провели опрос и выяснили, что каждый десятый россиянин считает себя скорее несчастным человеком.
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