Директор ВЦИОМ Фёдоров: россияне боятся безработицу и рост цен на товары

Руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об основных страхах граждан РФ. По данным директора организации, в основном жители нашей страны обеспокоены безработицей и подорожанием продуктов.

"Люди боятся, что придётся искать аналоги привычным товарам, которые исчезают", — отметил глава ВЦИОМ, передают "Известия".

По словам Фёдорова, россияне волнуются из-за возможного роста уровня преступности. Вместе с этим глава центра сообщил, что 20-25% граждан РФ переживают по поводу изоляции. Речь идёт о жителях мегаполисов, сотрудниках международных корпораций, молодых людях и высокообразованных личностях, добавил руководитель ВЦИОМ.

Ранее специалисты организации провели опрос и выяснили, что каждый десятый россиянин считает себя скорее несчастным человеком.