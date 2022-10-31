Аналитик Муртазин: Huawei не собирается покидать российский рынок

Ведущий аналитик в Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал данные "Известий" о вероятном уходе компании Huawei с российского рынка.

"Корпорация не прекратила поставки смартфонов в Россию. Huawei не собирается покидать РФ. Напрямую компания ничего не отправляет в нашу страну, только через китайского дистрибьютора. Эту схему используют все зарубежные бренды", — подчеркнул эксперт.

По его словам, корпорации таким образом снижают риск стать жертвами антироссийских санкций. Хоть и ряд юридических лиц больше не работают в РФ, руководство переносит офисы в Киргизию, Казахстан и другие страны, некоторые подразделения наоборот расширяются, отметил специалист.

"Например, потребительская электроника. Увеличиваются экосистемы, магазин приложений AppGallery. Huawei нанимает в нашей стране сотрудников, расширяет офисы", — заключил собеседник издания.

Ранее журналисты "Известий" предупредили, что компания Huawei может полностью покинуть Россию. По данным СМИ, корпорация перестала поставлять в РФ смартфоны, телевизоры и другую технику.