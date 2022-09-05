Российский офис китайской корпорации Huawei запустил релокацию в Казахстан и Узбекистан. Предположительно, руководство компании боится столкнуться с вторичными ограничительными мерами со стороны США.
По информации "Ведомостей", сотрудники Huawei начали покидать РФ весной этого года. При этом подразделение в нашей стране не прекращало деятельность официально.
В издании отметили, что в вывезенном коллективе граждане КНР стали ответственными за работу на территории СНГ. При этом россиян назначили участниками командировок.
Ранее корпорация Huawei отключила карты "МИР".
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