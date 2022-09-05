Руководство Huawei вывезло работников из РФ в Казахстан из-за угрозы санкций

Российский офис китайской корпорации Huawei запустил релокацию в Казахстан и Узбекистан. Предположительно, руководство компании боится столкнуться с вторичными ограничительными мерами со стороны США.

По информации "Ведомостей", сотрудники Huawei начали покидать РФ весной этого года. При этом подразделение в нашей стране не прекращало деятельность официально.

В издании отметили, что в вывезенном коллективе граждане КНР стали ответственными за работу на территории СНГ. При этом россиян назначили участниками командировок.

Ранее корпорация Huawei отключила карты "МИР".