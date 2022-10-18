Волгоградский ресторатор Вячеслав Кузьменко заявил, что в скором времени торговые центры начнут массово закрываться. Причиной послужат маркетплейсы, отметил эксперт.
Вместе с этим он подчеркнул, что финансовые проблемы у ТЦ возникли из-за ухода с российского рынка крупнейших западных корпораций. Маленьким магазинам сложно оплачивать аренду, добавил специалист.
Хозяйка онлайн-магазина в Волгограде Анна Проскурякова в интервью novostivolgograda.ru сообщила, что трудности появились и у руководства маркетплейсов. По словам собеседницы издания, бизнесмены в этой сфере вынуждены активнее конкурировать друг с другом. При этом покупатели начали приобретать товары сразу в китайских магазинах, добавила предпринимательница.
Ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов в беседе с Pravda.Ru рассказал об экономической ситуации в России. По мнению эксперта, самые сложные времена прошли.
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Обозреватель РИА Новости Андрей Коц прокомментировал желание НАТО закрыть небо Украины. По его мнению, системы NASAMS могут доставить проблемы российским "Калибрам", авиационным Х-101 и Х-555.