США устроили показательную атаку на компании за сотрудничество с Россией

Власти США ввели санкции против ряда компаний из Армении, Белоруссии и Китая. Якобы за нарушение мер экспортного контроля в отношении России.

В пресс-релизе американского Минфина отмечается, что это ведомство выступает "с ясным предупреждением о высоких рисках попадания под меры экспортного контроля для организаций внутри и вне России за поддержку армии РФ", сообщает агентство "Прайм".

В санкционный список добавили 57 юридических лиц. В частности, под американские меры попали компании из Армении, Белоруссии и Китая.

Напомним, ранее в Вашингтоне неоднократно угрожали санкциями компаниям из третьих стран, если в США сочтут, что они нарушают американские санкции против России.

Можно предполагать, что подобные атаки будут продолжены американскими властями в попытке максимально затруднить сотрудничество России с компаниями из третьих стран.