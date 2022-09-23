Владивостокская таможня оформила более пяти миллионов тонн различных китайских товаров за 8 месяцев текущего года. Импорт спецтехники из КНР, следующей морским транспортом, при этом вырос почти вдвое, пишет издание zr.media.
Отмечается также, что импортёры стали ввозить китайских автомобилей разных марок в 15 раз больше. За 8 месяцев этого года через Владивостокскую таможню их ввезено более 10 тысяч.
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