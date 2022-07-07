Сотрудники таможни в Домодедово изъяли почти 900 незадекларированных смартфонов

В ходе таможенного контроля после выпуска товаров сотрудники Домодедовской таможни выявили 890 незадекларированных смартфонов Samsung индийского и вьетнамского производства. В аэропорт Жуковский они прибыли из Киргизии. Об этом пишет издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу Домодедовской таможни.

Сообщается, что получатель груза предоставил документы на мобильные телефоны торговой марки OPPO, однако вследствие таможенного досмотра оказалось, что на самом деле это смартфоны торговой марки Samsung.

В пресс-службе уточнили, что по данному факту принято решение провести внеплановую выездную проверку.

Предварительная сумма таможенных платежей, неуплаченных в федеральный бюджет, составляет более 1,7 млн рублей.