Товарооборот между США и Россией снизился примерно на 65 процентов, заявил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.
По словам Ивина, из-за такой ситуации Вашингтон "выпал" из десятки крупнейших торговых партнёров с российской стороной.
"С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнёров, а сейчас не входят", — пояснил замглавы ФТС РИА Новости.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.