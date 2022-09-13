Замглавы ФТС: США выпали из десятки крупнейших партнёров России по торговле

Товарооборот между США и Россией снизился примерно на 65 процентов, заявил замглавы Федеральной таможенной службы Владимир Ивин.

По словам Ивина, из-за такой ситуации Вашингтон "выпал" из десятки крупнейших торговых партнёров с российской стороной.

"С США у нас была очень хорошая торговля, они всегда входили в десятку крупнейших партнёров, а сейчас не входят", — пояснил замглавы ФТС РИА Новости.