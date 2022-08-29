NetEase: Россия удивляет своей стратегией в отношении золота

После того, как США и их союзники ввели санкции в отношении российских валютных резервов, почти половина из них оказались заморожены. Однако в этой сложной ситуации Россия удивила своей стратегией в отношении золота.

Авторы китайского издания NetEase отмечают, что на мировых рынках наблюдается повышенный интерес к золоту. Это, отметим, тенденция нескольких последних лет.

Что, собственно, подчёркивают и авторы китайского издания. Они обратили внимание, что Россия в течение десяти лет активно инвестировала в золото, в результате чего её золотой запас стал одним из крупнейших в мире.

Но в последние пару лет Россия значительно снизила активность в этой сфере. Кроме того, значительную часть драгоценного металла страна экспортирует, отмечается в статье (перевод "ПолитРоссия").

В прошлом году году Россия экспортировала более 300 тонн золота общей стоимостью 17 миллиардов долларов. По данным китайских экспертов, в текущем году наблюдается аналогичная ситуация с той разницей, что если раньше российский драгметалл отправлялся в Великобританию, то теперь его покупает Китай.

"До февраля текущего года Китай фактически не покупал золото, добытое в РФ, однако за последние полгода его закупки резко увеличились", — подчёркивается в статье.

Авторы китайского издания отмечают, что были несколько удивлены разницей подходов России и Китая к пополнению золотого запаса. Россия продает почти всё добытое золото, а китайская сторона покупает. Но при детальном анализе ситуации становится понятно, почему так происходит.

Россия активизировала покупку золота после того, как приняла решение практически полностью избавиться от облигаций госдолга США. Продавая американские ценные бумаги, Россия покупала золото, что и позволило диверсифицировать золотовалютные резервы.

Китайские власти тоже начали этим заниматься, но с опозданием. Китай в настоящее время постепенно избавляется от американских облигаций, в которые вложено более триллиона долларов. В этом и разницах подходов Москвы и Пекина к накоплению золотых запасов, отмечается в статье.

Напомним, ранее США, Великобритания, Евросоюз ввели санкции на импорт российского золота. Правда, агентство Bloomberg отмечало, что влияние этого запрета будет ограниченным.

Подчёркивалось, что такой станет всего лишь подтверждением политики, которой Запад и так неофициально следовал. Так что он вряд ли он как-то значимо изменит ситуацию на рынке.

Кроме того, было сказано в материале Bloomberg, Россия переориентируется на другие рынки, такие как Китай и Индия, и сможет удовлетворить их спрос.