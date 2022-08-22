Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов оценил идею Минпромторга России маркировать красную икру.
"Цена точно повысится", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт Радио 1.
Вместе с этим собеседник издания сказал, что качество товара из-за этой меры не изменится. Как напомнил эксперт, красную икру выпускают не только рядом с прибрежными территориями. В этом случае компании используют замороженную продукцию, добавил Мартынов. По его словам, хоть и при такой обработке икра становится водянистой, её вкус остаётся прежним.
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