Эксперт Мартынов: из-за маркировки красная икра подорожает

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов оценил идею Минпромторга России маркировать красную икру.

"Цена точно повысится", — подчеркнул специалист, слова которого передаёт Радио 1.

Вместе с этим собеседник издания сказал, что качество товара из-за этой меры не изменится. Как напомнил эксперт, красную икру выпускают не только рядом с прибрежными территориями. В этом случае компании используют замороженную продукцию, добавил Мартынов. По его словам, хоть и при такой обработке икра становится водянистой, её вкус остаётся прежним.