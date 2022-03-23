Красная икра дешевеет вопреки санкциям: что будет с ценами на морепродукты

Не так давно ЕС отказался поставлять в Россию чёрную икру, однако, это можно назвать своеобразным "триггером" для снижения цен на другие разновидности деликатеса. Так, по словам руководителя компании "Икорный", владеющей сетью магазинов по продаже икры, рыбы и морепродуктов, Евгении Шуваловой, стоимость красной икры существенно упала.

Как пояснила предпринимательница, ретейлеры закупают красную икру "впрок", так как весной стоимость лакомства растёт.

В этом году было принято решение продать морепродукт по сниженной цене, так как в противном случае, спрос в экономических условиях на неё может упасть.

"На фоне последних событий возникло опасение, что спроса на икру не будет. Поэтому сейчас поставщики предложили рознице снижение цен с условием, что и стоимость для конечного покупателя тоже упадёт", — пояснила Шувалова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Российские поставщики повышают цены незначительно, на 3-5%. По словам предпринимательницы, это большая часть затрат на логистику и упаковку. Дорожают и креветки, но стоимость на морепродукт росла вне зависимости от санкций.

Впрочем, есть категория рыбы, которой абсолютно не грозит рост цен. По словам представителя рыбоводческой компании, большая часть затрат уходит на импортный корм, но это у тех, кто разводит "прихотливую" в еде рыбу, к примеру, осетровых. А для других пород, такие вложения необязательны.

"Карпа и белого амура можно кормить кукурузой и пшеницей, а толстолобик вообще ест планктон. Они сейчас, наоборот, дешевеют. Снимают ковидные ограничения, восстанавливается логистика. Ещё недавно карп в супермаркетах стоил 400 руб., сейчас уже 330-350. Цена может ещё снижаться", — пояснил Вадим Сычев.