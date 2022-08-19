"Друг Сильвио" призвал отказаться от российского газа

Лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что следует отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении поставок.

Отвечая на вопрос в интервью изданию il Foglio, поддерживает ли он призыв Демократической партии и партии "Братья Италии" к правительству остановить поставки российского газа, Берлускони сказал: "Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок".

По его словам, Италии необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

"(При условии) что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы", — заявил Берлускони.

Напомним, Сильвио Берлускони долгое время связывали дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2015 году Берлускони посетил Крым. Вместе с Путиным они побывали в Ялте, на комбинате "Массандра" и в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе. Экс-премьер Италии тогда сказал, что надеется еще раз посетить полуостров.

85-летнего Берлускони относили к числу европейских политиков — сторонников хороших отношений с Россией. Однако в последние месяцы Берлускони всячески старается подчеркнуть, что не является сторонником диалога с Россией.

В сентябре в Италии должны пройти парламентские выборы. Вполне вероятно, что партия Берлускони "Вперёд, Италия" будет выступать в коалиции с ультраправой партией "Братья Италии", которой прочат победу на выборах (хотя и не в такой степени, чтобы единолично сформировать правительство).

Лидер "Братьев" Джорджа Мелони ранее заявила, что собирается поддерживать Украину и трансатлантическое единство. И как было сказано выше, "Братья Италии" призывают отказаться от импорта российского газа.

Перечить старшему партнёру по возможной коалиции Сильвио Берлускони не решился. Его партия, согласно социологическим опросам, на выборах может получить в четыре раза меньше голосов, чем "Братья Италии".