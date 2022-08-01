Власти Германии скрыли местонахождение турбины для "Северного потока"

Власти Германии заявили, что не могут назвать "физическое местонахождение" турбины Siemens для "Северного потока".

Заместитель официального представителя германского правительства Вольфганг Бюхнер заявил в понедельник, что

"турбина на месте", но физическое местонахождение ему неизвестно.

Напомним, в середине июня "Газпром" резко сократил поставки природного газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании тогда объяснили, что проблема связана с турбиной, которую отправили на техобслуживание в Канаду. Однако власти этой страны под предлогом санкций отказались возвращать турбину.

Переговоры между германскими и канадскими властями продолжались месяц, после чего турбину отправили в Германию. Судя по заявлению представителя германского правительства, она по-прежнему находится на территории этой страны. Правда, зачем окутывать её местонахождение такой завесой тайны, непонятно.

Напомним, ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов заявил, что поставка турбины для трубопровода "Северный поток" после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту.

"Разрешения, представленные канадскими властями, не учитывают условия действующего контракта и выданы в адрес компании Siemens Energy Canada Limited, с которой у нас нет контрактных отношений. Дополнительные опасения вызывает также риск нарушения условий канадского разрешения поставки двигателя в Германию, а не в Россию", — сказал он.

По словам Маркелова, у российской компании нет полного пакета документов, разрешающих транспортировку и ремонт двигателей для "Северного потока". Организация считает необходимым получить официальные разъяснения властей Евросоюза и Великобритании о допустимости ремонта и техобслуживания турбин для газопровода.