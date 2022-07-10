DWN: Германия разрушает себя антироссийскими санкциями

По мнению обозревателя Марка Фридриха, Германия загоняет себя в угол своими антироссийскими санкциями, которыми она себя губит, в то время как Москва нисколько от них не пострадала.

Журналист в материале для Deutsche Wirtschaft Nachrichten обратил внимание на разительное сокращение разницы между экспортом и импортом, которая с начала текущего года уменьшилась на 70,7%, если сравнивать её с прошлым годом.

"Германия массово теряет производительность и конкурентоспособность, что будет стоить ей рабочих мест, социального обеспечения и процветания", — написал Фридрих.

По мнению журналиста, причиной столь незавидного положения является высокомерие немецких властей и неправильный политический курс.

Фридрих предсказал Германии незавидное будущее — экономические потрясения и разрушение, сокращение возможностей.

"Вы стоите перед руинами грандиозно провальной энергетической политики, которая была идеологически ослеплена", — указал автор.

По его мнению, санкциями против РФ Германия загнала себя в тупик — ей, зависимой от импорта дешёвых энергоресурсов, приходится плохо, в то время как доходы России от экспорта нефти и газа только увеличиваются, потому что азиатские страны — Китай, Индия, Турция, а также Бразилия с радостью становятся покупателями российского топлива.

Итогом провальной энергетической политики Германии, по словам Фридриха, стал тяжёлый кризис, который уже по своим масштабам превзошёл все прочие потрясения последних десятилетий.