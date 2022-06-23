Руководитель правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что люди дождутся серьёзных последствий от ограничительных мер против Москвы. Пока же действия лидера РФ Владимира Путина одобряют многие россияне, отметила премьер-министр.
Она призвала мировую общественность "стратегически потерпеть". По словам эстонского политика, в будущем граждане нашей страны столкнутся с негативным эффектом от санкций западных чиновников.
"Уровень поддержки Путина крайне высокий", — отметила Каллас, слова которой приводит Associated Press.
Ранее журналист The Hill Марк Джоффе предупредил, что санкции в отношении России могут серьёзно навредить экономике Штатов.
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