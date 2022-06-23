Власти Эстонии призвали потерпеть, чтобы увидеть эффект антироссийских санкций

Руководитель правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что люди дождутся серьёзных последствий от ограничительных мер против Москвы. Пока же действия лидера РФ Владимира Путина одобряют многие россияне, отметила премьер-министр.

Она призвала мировую общественность "стратегически потерпеть". По словам эстонского политика, в будущем граждане нашей страны столкнутся с негативным эффектом от санкций западных чиновников.

"Уровень поддержки Путина крайне высокий", — отметила Каллас, слова которой приводит Associated Press.

Ранее журналист The Hill Марк Джоффе предупредил, что санкции в отношении России могут серьёзно навредить экономике Штатов.