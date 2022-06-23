Несмотря на постоянное давление Запада и Евросоюза санкционными ограничениями, экономика страны только крепнет, заявили немецкие аналитики. По их словам, после начала спецоперации на Украине показатели только растут.
Тем временем в самой Европе назревает рецессия, а финансовое положение граждан ухудшается.
"Экономические показатели вдруг стали лучше, чем два-три месяца назад, и уже не выглядят так, будто страна не попала под беспрецедентные санкции Запада", — удивились аналитики WELT. — C одной стороны, постоянно вводятся новые санкции, а с другой стороны, экономика России выглядит лучше, чем ожидалось".
По мнению аналитиков, западные рестрикции должны были ослабить экономику российской стороны, но сработали рикошетом и подкосили европейские государства.
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