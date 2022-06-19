По мнению главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова, топливный вопрос в стране нормализуется к осени.
В планах Киева, по словам министра, — заключение большего количества долгосрочных контрактов с зарубежными поставщиками топлива.
"Весь наш импорт идет из ЕС. Мы раньше использовали порты в Польше и Румынии и страны, которые ближе всего расположены к Украине, теперь мы импортируем топливо из Бельгии, Нидерландов", — сказал Кубраков в беседе с Financial Times.
Министр рассказал, что топливо на Украину каждый день доставляется примерно 230 бензовозами. Кроме того, власти заключили новые договорённости с Польшей и Евросоюзом, призванных ускорить и упростить пограничный и таможенный контроль.
Кубраков добавил, что благоприятное разрешение вопроса с вывозом зерна с Украины дадут ей возможность ввозить на свою территорию большее количество топлива, так как пшеница вывозится за пределы страны теми же путями, какими импортируется топливо.
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