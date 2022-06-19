Министр инфраструктуры Украины пообещал стабилизацию ситуации с топливом к осени

По мнению главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова, топливный вопрос в стране нормализуется к осени.

В планах Киева, по словам министра, — заключение большего количества долгосрочных контрактов с зарубежными поставщиками топлива.

"Весь наш импорт идет из ЕС. Мы раньше использовали порты в Польше и Румынии и страны, которые ближе всего расположены к Украине, теперь мы импортируем топливо из Бельгии, Нидерландов", — сказал Кубраков в беседе с Financial Times.

Министр рассказал, что топливо на Украину каждый день доставляется примерно 230 бензовозами. Кроме того, власти заключили новые договорённости с Польшей и Евросоюзом, призванных ускорить и упростить пограничный и таможенный контроль.

Кубраков добавил, что благоприятное разрешение вопроса с вывозом зерна с Украины дадут ей возможность ввозить на свою территорию большее количество топлива, так как пшеница вывозится за пределы страны теми же путями, какими импортируется топливо.