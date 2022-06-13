Сенатор Климов назвал основу денежной системы России самой "серьёзной" в мире

Россия не должна зависеть от доллара, рубль имеет все возможности стать самой конвертируемой мировой валютой. Такую точку зрения выразил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в интервью argumenti. ru.

"Россия обладает огромным количеством природных ресурсов, такая экономика может обеспечить высокую ценность национальной валюте без всякого доллара. Россия имеет более серьёзную основу своей денежной системы, чем любая другая страна", — сказал сенатор.

Он объяснил, что современная глобальная финансовая система построена вокруг США, и ключевым её элементом выступает американский госдолг, который "привязал к себе множество стран". Любая страна, которая имеет денежный долг перед Вашингтоном, "попадает в ловушку" США, уверен Климов.

"Наша задача — сделать, чтобы россиянин с рублями был самым желанным покупателем в любой стране мира", — добавил он.