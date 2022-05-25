Путин объявил о повышении выплат участникам спецоперации из-за курса доллара

Президент России Владимир Путин объявил об увеличении выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить поддержке военнослужащих, погибших при исполнении долга или получивших ранения, а также их семьям.

Президент объяснил, что бойцы, участвующие в спецоперации, получают денежное довольствие в долларах, а так как американская валюта в последнее время сильно "скукожилась", то необходимо произвести перерасчёт. По словам главы государства, уже есть соответствующая договорённость с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы уже договорились с председателем Правительства о том, что некоторый пересчёт делаем: они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты ещё находящимся за границей — их нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно всё это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Это касается всех социальных вопросов, это касается жилья и так далее", — сказал Путин, слова которого передаёт Минобороны РФ.