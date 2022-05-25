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Автор Камиль Джабраилов

Путин объявил о повышении выплат участникам спецоперации из-за курса доллара

Общество

Президент России Владимир Путин объявил об увеличении выплат военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине. Об этом глава государства рассказал на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.

Путин объявил о повышении выплат участникам спецоперации из-за курса доллара

Путин подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить поддержке военнослужащих, погибших при исполнении долга или получивших ранения, а также их семьям.

Президент объяснил, что бойцы, участвующие в спецоперации, получают денежное довольствие в долларах, а так как американская валюта в последнее время сильно "скукожилась", то необходимо произвести перерасчёт. По словам главы государства, уже есть соответствующая договорённость с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Мы уже договорились с председателем Правительства о том, что некоторый пересчёт делаем: они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты ещё находящимся за границей — их нужно увеличить, потому что всё приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно всё это пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты. Это касается всех социальных вопросов, это касается жилья и так далее", — сказал Путин, слова которого передаёт Минобороны РФ.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Наталия Красовская
Темы владимир путин
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