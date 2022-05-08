EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

BILD*: Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны берут деньги за вход

Экономика

Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны стали брать деньги за вход.

BILD*: Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны берут деньги за вход

Об этом сообщает издание BILD*.

Сообщается, что владелец ресторана в Северном Рейне-Вестфалии Хорст Ингендорн в ответ на скачок цен начал требовать деньги с посетителей за вход в своё заведение.

На сайте ресторана сказано:

"Дорогие гости, из-за чрезвычайно возросших затрат на покупки, персонал и энергию мы, к сожалению, вынуждены взимать взнос в размере 3 евро за каждого гостя".

Хозяин ресторана объясняет, что видит, как цены растут с каждым днем. Поэтому в какой-то момент он понял, что нужно что-то сделать прямо сейчас. Потому что мясо подорожало от 30% до 50%, овощи примерно на 30%. Невероятный рост цен на жир для жарки (100%) и расходах на электроэнергию (2000%).

До сих пор он получал положительную реакцию на эту плату: "Гости, с которыми я разговаривал, понимают меня. Я думаю, что эта открытость на самом деле очень хороша".

Владелец заведения подчёркивает, что речь не идет о прибыли. Наоборот, это было просто "ограничение ущерба".

*ресурс, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Дмитрий Плотников
Темы германия
Sberbank
Новости
BILD*: Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны берут деньги за вход
Медведев о плане ЕС раздавать газ: "Призрак коммунизма проник в Европу"
Рогозин пообещал уничтожить НАТО за полчаса и призвал готовиться к конфликту
Патриарх Кирилл обвинил Запад в попытке уничтожить Сербию
Пленный комбриг Баранюк: Украине "не светит" вступление в НАТО
Германия предупредиля об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой
Талибы* открестились от удара по Таджикистану: война нужна не нам
ВС России применили на Украине комплекс "Бастион" с ракетой "Оникс"
Стремоусов: распад Украины неизбежен, это вопрос времени
США приказали ВСУ захватить в плен русского генерала
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Мир. Новости мира
ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Мир. Новости мира
Подоляка: остров Змеиный вскоре может стать проблемой для ВСУ
Последние материалы
Патриарх Кирилл обвинил Запад в попытке уничтожить Сербию
Пленный комбриг Баранюк: Украине "не светит" вступление в НАТО
Германия предупредиля об угрозе сильнейшего голода с времён Второй мировой
Талибы* открестились от удара по Таджикистану: война нужна не нам
ВС России применили на Украине комплекс "Бастион" с ракетой "Оникс"
Стремоусов: распад Украины неизбежен, это вопрос времени
США приказали ВСУ захватить в плен русского генерала
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Пленный начштаба ВСУ: иностранные наёмники "ищут приключений" на Украине
Британского блогера Рича оштрафовали за проникновение на Байконур
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников