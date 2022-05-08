BILD*: Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны берут деньги за вход

Из-за подорожания продуктов в Германии рестораны стали брать деньги за вход.

Об этом сообщает издание BILD*.

Сообщается, что владелец ресторана в Северном Рейне-Вестфалии Хорст Ингендорн в ответ на скачок цен начал требовать деньги с посетителей за вход в своё заведение.

На сайте ресторана сказано:

"Дорогие гости, из-за чрезвычайно возросших затрат на покупки, персонал и энергию мы, к сожалению, вынуждены взимать взнос в размере 3 евро за каждого гостя".

Хозяин ресторана объясняет, что видит, как цены растут с каждым днем. Поэтому в какой-то момент он понял, что нужно что-то сделать прямо сейчас. Потому что мясо подорожало от 30% до 50%, овощи примерно на 30%. Невероятный рост цен на жир для жарки (100%) и расходах на электроэнергию (2000%).

До сих пор он получал положительную реакцию на эту плату: "Гости, с которыми я разговаривал, понимают меня. Я думаю, что эта открытость на самом деле очень хороша".

Владелец заведения подчёркивает, что речь не идет о прибыли. Наоборот, это было просто "ограничение ущерба".

*ресурс, включенные в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.