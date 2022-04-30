Сатановский: Запад именно заморозил, а не конфисковал активы РФ ради налогов

Востоковед и политический аналитик Евгений Сатановский рассказал, почему Запад не конфисковал активы РФ, а именно заморозил.

Эксперт убеждён что на Западе неспроста всего лишь заморозили, а не конфисковали наши валютные резервы.

Такое решение принято из-за определенных факторов с экономическим подтекстом. Сатановский напомнил, что Штаты, Канада и Япония, плюс ещё ряд стран ЕС, приняв решение по экономическим ограничениям, реализовали хитрую стратегию, с юридической точки зрения оправдывающую подобные действия и позволяющую ещё и подзаработать.

"Обратите внимание, если они конфискованы, то все, они конфискованы. А если они заморожены, то вы должны налоги платить", — объясняет политолог.

Подобная заморозка имущества РФ не привет к чему-то хорошему, ибо развязывает Кремлю руки для действий по защите своих геополитических интересов. Москва предпримет все меры для ответа, убеждён Евгений Сатановский.