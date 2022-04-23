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Автор Антон Уткин

19FortyFive: у США закончились идея для новых санкции против России

Экономика

Вашингтон уже наложил такое количество санкций на Россию, что в Белом доме закончились идеи, считает эксперт из Великобритании Джек Бакби.

19FortyFive: у США закончились идея для новых санкции против России

США совместно с союзниками настолько стремятся навредить российской экономике, что ввели против неё уже все возможные ограничения. Как показало развитие событий, цель не была достигнута, пишет Джек Бакби для издания 19FortyFive. В Белом доме всё чаще можно слышать о полном провале антироссийских санкций.

В своём выступлении Владимир Путин отметил, что западная экономика понесла гораздо больший ущерб от санкций, чем российская, и это на самом деле так. Задуманный Западом экономический блицкриг оказался неудачным и резко ухудшил состояния дел в Европе и США.

Джек Бакби отметил невероятный уровень инфляции в западных странах, хотя дело ещё не дошло до эмбарго на российские энергоносители, что может привести к полному коллапсу западной экономики.

Сейчас Вашингтон отчаянно пытается надавить на третьи страны, которые пока не присоединились к западным санкциям. Администрация США вынуждена так поступать, потому что идеи для новых ограничений просто закончились, резюмирует журналист 19FortyFive.

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Автор: Антон Уткин
Темы сша россия владимир путин
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