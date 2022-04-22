WSJ: Запад приобретает российскую нефть, скрывая её происхождение

Американские журналисты проанализировали пути танкеров. Выяснилось, что экспорт нефти из России в Евросоюз вырос до 1,6 млн баррелей в день. Предположительно, для доставки страны использовали суда без определённого пункта назначения.

Как написали аналитики The Wall Street Journal, в апреле этого года в нашей стране на танкеры загрузили 11,1 млн баррелей нефти. По мнению сотрудников газеты, топливо прячут на других судах. В качестве примера журналисты привели корабль рядом с Гибралтаром. Судно плыло из Инчхона в Роттердам с ресурсом из Приморска, рассказали представители СМИ.

Также они заявили, что страны могут приобрести Латвийскую и Туркменскую смесь. В них находится много нефти из России, подчеркнули в издании.

Ранее уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский сообщил, что Варшава намерена разорвать договоры по поставкам нефти РФ.