Корпорация ESAI Energy предупредила, что Россия с марта по июнь этого года может сократить добычу нефти и газового конденсата почти на 2,5 млн б/с. Причиной послужило эмбарго европейских стран на поставки российских углеводородов из-за спецоперации РФ по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.
"Растущее число самостоятельных отказов со стороны западных компаний и трейдеров закупать российскую нефть приведут к тому, что добыча нефти в РФ упадёт более чем на 2,5 млн б/с с марта по июнь, до самого низкого уровня почти за два десятилетия", — заявили эксперты ESAI Energy, передаёт ТАСС.
Вместе с этим аналитики предупредили, что антироссийские ограничения Запада в области технологий добычи ресурсов и уход сервисных корпораций с отечественно рынка остановят восстановление нефтегазовой сферы в нашей стране.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев и страны Евросоюза работают над новыми санкциями в отношении РФ. Как подчеркнул президент, они будут "мучительными" для Москвы.
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Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".