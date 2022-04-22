Польша планирует расторгнуть контракты на поставку нефти из России

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский предупредил, что Варшава собирается отказаться от соглашений по поставкам российской нефти.

"Будем надеяться, что это произойдёт. Мы убеждаем всех сделать это", — заявил Наимский, передаёт польская радиостанция Wnet.

По информации чиновника, нефтеперерабатывающие заводы в Гданьске и Плоцке очищают около 26 миллионов тонн ресурса в год. Как отметил Наимский, 60% нефти доставляет Россия.

Ранее руководитель Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что страны Евросоюза откажутся от нефти из РФ в ближайшие месяцы. Однако ряд членов объединения выступают против введения данного эмбарго, подчеркнул министр.