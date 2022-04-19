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Автор Антон Уткин

Запчасти для Boeing и Airbus планируют производить в России

Экономика

В Минпромторге решили оценить возможность отечественных заводов производить запасные части для самолётов Boeing и Airbus. Иностранные производители ушли с российского рынка, а авиапарку страны требуется обслуживание.

Запчасти для Boeing и Airbus планируют производить в России

После введения антироссийских санкций за границей были арестованы несколько самолётов, находящихся в лизинге у российских компаний, а также иностранные компании Boeing и Airbus. прекратили осуществлять техническое обслуживание имеющегося в России авиапарка.

Без регулярных проверок и мелкого ремонта законодательство запрещает эксплуатацию самолётов, а потому за решение проблемы взялся Минпромторг, пишут "Известия".

В ведомстве решили оценить возможности отечественных предприятий и целесообразность производства запчастей для иностранных самолётов в нашей стране. Компаниям-эксплуатантам необходимо предоставить Минпромторгу перечень необходимых запчастей со спецификациями, где указать тип самолёта и условия эксплуатации.

Каждая позиция должна сопровождаться пятью оригинальными деталями. С них сделают 3D- слепки, исследуют состав материала и определят прочностные свойства.

Ранее Росавиация уже разрешила обслуживать и ремонтировать российским компаниям самолёты Boeing и Airbus, до введение антироссийских санкций этим занимались иностранные специалисты.

"Если говорить про Boeing и Airbus, то вероятно, это будет S7 Technics", — рассказал замдиректора провайдера техобслуживания Марат Нигматуллин.

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Автор: Антон Уткин
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