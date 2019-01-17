Эксперты: мошенники все чаще используют телефон для кражи денег с банковских карт

Российские жители в последнее время стали массово жаловаться на телефонных аферистов, крадущих деньги с банковских карт. Об этом сообщили эксперты Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Как пишет moneytimes.ru, в отчете РОЦИТ указывается, что мошенники представляются сотрудниками вымышленных организаций и предупреждают потенциальных жертв о совершении сомнительных операций по их картам. После злоумышленники просят собеседников назвать реквизиты карт и суммы, находящиеся на счетах. Для получения нужной информации преступники используют методы нейролингвистического программирования. Они называют разные должности, задают вопросы, не относящиеся напрямую к предмету разговора.

Как пояснили специалисты РОЦИТ, украденные у граждан средства аферисты выводят посредством сервисов Libellium или "Яндекс. Деньги".

Эксперты предостерегли, что в настоящее время в России нет единой службы безопасности всех банков страны, которая бы могла решать проблемы пользователей в случае несанкционированных списаний. Почти в 100% случаев из службы безопасности банка клиенту никто звонить не будет, как правило, они дожидаются звонка от него.

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