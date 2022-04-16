Роспотребнадзор заявил о снятии ограничений на ввоз турецких фруктов в Россию, сообщается на официальном сайте ведомства. Теперь россияне вновь смогут купить перцы, апельсины, грейпфруты, виноград и гранаты из Турции.
Как утверждают чиновники, снятие ограничений было выполнено после переговоров с турецкой стороной. По словам сотрудников Роспотребнадзора, их коллеги по ту сторону границы выполнили все требования относительно качестве ввозимых товаров, включая контроль за содержанием пестицидов и другие меры.
Фрукты являются распространенной частью здоровой диеты. В частности, грейпфрут может снизить вероятность появления рака кишечника.
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