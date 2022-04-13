Нидерланды заморозили российские активы на сумму до 600 млн евро

Власти Нидерландов заморозили до 600 миллионов евро российских активов. Об этом заявил координатор по реализации санкций против РФ, бывший глава МИД страны Стеф Блок.

"В Нидерландах мы заморозили от 500 до 600 миллионов российских активов", — передаёт его слова "РИА Новости".

Блок также добавил, что правоохранительные органы Нидерландов продолжают поиск имущества россиян и российских компаний, которое можно заморозить в рамках санкционной политики.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что страны Запада заморозили около половины золотовалютных резервов страны — порядка 300 миллиардов долларов.