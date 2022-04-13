Производство масок и других средств защиты сворачивается

Производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) серьёзно сократилось в России. Как утверждают журналисты "Известий", ссылаясь на представителей отраслевых ассоциаций, в ряде случае можно говорить даже о полной приостановке производства.

В среднем сообщается о сокращении производства масок на 70-90%. По словам источников "Известий", в первую очередь это связано с отменой масочного режима в столице и её окраинах, отчасти — с предварительными закупками подобных товаров впрок со стороны аптек.

Сейчас мощности по производству СИЗ загружены лишь на 30%. Бизнес переориентировался на изготовление своей обычной продукции, включая матрасы, салфетки и туалетную бумагу. При этом предприниматели утверждают, что в случае новой вспышки коронавируса, они смогут быстро восстановить производство масок.