Производство медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) серьёзно сократилось в России. Как утверждают журналисты "Известий", ссылаясь на представителей отраслевых ассоциаций, в ряде случае можно говорить даже о полной приостановке производства.
В среднем сообщается о сокращении производства масок на 70-90%. По словам источников "Известий", в первую очередь это связано с отменой масочного режима в столице и её окраинах, отчасти — с предварительными закупками подобных товаров впрок со стороны аптек.
Сейчас мощности по производству СИЗ загружены лишь на 30%. Бизнес переориентировался на изготовление своей обычной продукции, включая матрасы, салфетки и туалетную бумагу. При этом предприниматели утверждают, что в случае новой вспышки коронавируса, они смогут быстро восстановить производство масок.
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